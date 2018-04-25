Могерини рассказала о главном итоге конференции по Сирии в Брюсселе

Брюссель, 25 апреля. Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини сообщила, что согласие стран, разделяющих разные позиции по сирийской проблеме, что военного решения конфликта в Сирии нет, стало главным результатом дискуссий на конференции в Брюсселе.

«Мы не ждали, что все проблемы решатся, но главное, что представители стран, которые не разделяют позиции, согласились с тем, что не может быть военного решения сирийского конфликта», — отметила Могерини.

По ее словам, конференция по Сирии в Брюсселе также нацелена на возобновление женевского процесса.

Ранее США и ряд стран Запада совершили ракетную атаку на сирийские объекты. Россия в ответ внесла в Совбез резолюцию, в которой призвала западные страны немедленно прекратить военную агрессию против Сирии, которая является членом ООН и суверенным государством. Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, руководству США не удастся силой лишить президента Сирии Башара Асада власти в стране. Сам же Асад неоднократно заявлял, что нанесшие удар по Сирии страны поддерживали террористов с первых дней войны в САР и не помогали в борьбе с ними.