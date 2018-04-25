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Сирия: правительственные войска укрепляют позиции на юге провинции Хама
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    Сирия: правительственные войска укрепляют позиции на юге провинции Хама

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    Сирия: правительственные войска укрепляют позиции на юге провинции Хама

    Дамаск, 25 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) укрепляют свои позиции в районе электростанции «Аль-Зарех» на юге провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, правительственные силы укрепляют свои позиции в районе электростанции «Аль-Зарех» после масштабной атаки террористов, которая произошла на прошлой неделе. Кроме того, САА перебросила большое количество живой силы и техники в направлении города Эр-Растан.

    Источник также добавил, что благодаря этим действиям правительственные силы полностью закрыли все пути проникновения террористических группировок на юг провинции Хама.

    Автор: Алексей Громов
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