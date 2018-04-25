СК назвал причину инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками в Якутске

Владивосток, 25 апреля. Следователи установили, что драгоценные слитки выпали из лайнера в воздушной гавани Якутска в результате нарушения правил крепления груза. Об этом в среду сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Согласно данным ведомства, в результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что причиной инцидента стало нарушение правил крепления груза.

«По данному факту в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем», — следует из сообщения ведомства.

Также было определено, что самолет осуществлял частные перевозки грузов без соответствующего разрешения (лицензии — Прим.ред.), сообщает «ФедералПресс».

В настоящее время «все материалы переданы для дачи правовой оценки в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте».

Отмечается, что итогам проверки орган следствия принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа самолета.

Напомним, 15 марта в якутском аэропорту на борту самолета Ан-12Б авиационного перевозчика «Нимбус», следовавшего рейсом Якутск — Красноярск — рудник «Купол», при взлете поломалась створка грузового люка, из-за которой часть перевозимых золотых слитков выпала на взлетно-посадочную полосу.