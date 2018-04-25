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СК назвал причину инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками в Якутске
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    СК назвал причину инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками в Якутске

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    СК назвал причину инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками в Якутске

    Владивосток, 25 апреля. Следователи установили, что драгоценные слитки выпали из лайнера в воздушной гавани Якутска в результате нарушения правил крепления груза. Об этом в среду сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

    Согласно данным ведомства, в результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что причиной инцидента стало нарушение правил крепления груза.

    «По данному факту в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем», — следует из сообщения ведомства.

    Также было определено, что самолет осуществлял частные перевозки грузов без соответствующего разрешения (лицензии — Прим.ред.), сообщает «ФедералПресс».

    В настоящее время «все материалы переданы для дачи правовой оценки в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте».

    Отмечается, что итогам проверки орган следствия принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа самолета.

    Напомним, 15 марта в якутском аэропорту на борту самолета Ан-12Б авиационного перевозчика «Нимбус», следовавшего рейсом Якутск — Красноярск — рудник «Купол», при взлете поломалась створка грузового люка, из-за которой часть перевозимых золотых слитков выпала на взлетно-посадочную полосу.

    Автор: Дана Балан
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