СК назвал причину инцидента с выпавшими из самолета золотыми слитками в Якутске
Владивосток, 25 апреля. Следователи установили, что драгоценные слитки выпали из лайнера в воздушной гавани Якутска в результате нарушения правил крепления груза. Об этом в среду сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
Согласно данным ведомства, в результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что причиной инцидента стало нарушение правил крепления груза.
«По данному факту в адрес эксплуатанта внесено представление с требованиями принятия мер к виновным и недопущений подобных нарушений в дальнейшем», — следует из сообщения ведомства.
Также было определено, что самолет осуществлял частные перевозки грузов без соответствующего разрешения (лицензии — Прим.ред.), сообщает «ФедералПресс».
В настоящее время «все материалы переданы для дачи правовой оценки в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте».
Отмечается, что итогам проверки орган следствия принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступлений в действиях экипажа самолета.
Напомним, 15 марта в якутском аэропорту на борту самолета Ан-12Б авиационного перевозчика «Нимбус», следовавшего рейсом Якутск — Красноярск — рудник «Купол», при взлете поломалась створка грузового люка, из-за которой часть перевозимых золотых слитков выпала на взлетно-посадочную полосу.