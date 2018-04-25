«Интеллигенты не смогут сделать революцию»: боец ДНР из Киева назвал имя «автора Майдана»

На передовой в ДНР можно встретить людей с разным мировосприятием и из разных стран — есть даже добровольцы из Нидерландов. Киевский филолог-полиглот из интернациональной бригады «Пятнашка» рассказал об истоках революции на Майдане. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Александр производит впечатление очень грамотного, начитанного и интеллигентного человека. Он знает три языка — английский, французский и испанский. И это не считая родных русского и украинского. Во время Майдана ему довелось жить и работать в столице Украины.

«Как филолог я всегда стараюсь докопаться до первоисточника. В основе любого движения и политического течения лежит текст, и у каждого текста есть автор. Ни одно политическое течение, революция, контр-революция, ни одно политическое событие просто так не происходит. У украинского Майдана, у украинской революции есть свой автор — его зовут Дмитрий Александрович Корчинский», — рассказывает боец интернациональной бригады.

Десять лет назад он прочел книгу Корчинского «Война в толпе» и еще ряд произведений. Стоит отметить, что эта книга в 2013 году признана экстремистской Мещанским районным судом Москвы. Александр понял истоки Майдана, когда увидел там Корчинского лично.

«Я видел его в толпе там еще даже до горячей фазы. Как вы думаете, зачем он там был? Никакие студенты, домохозяйки, интеллигенты не смогут сделать революцию — для этого нужны боевики. А боевиков готовил он, Дмитрий Александрович, в том числе, своими текстами. «Революция от кутюр», «Война в толпе», сборник стихов «Философия смуты»… Ярош, Тягнибок и другие — они все на слуху, но по сравнению с дядей Димой они все просто обезьяны. Они повторяют и воспроизводят его тексты десятилетней давности, а проповеди, слоганы, речевки прописывал он. Он всегда в тени. Что бы эти обезьяны ни говорили со своих трибун, как бы ни сказали, не кривлялись, они всегда будут повторять его слова. Автор этой революции — он», — утверждает боец филолог.

По словам Александра, исходя из текстов книг Корчинского и того, что говорят с трибун украинские политики, можно сделать вывод о том, что «общественный деятель» на Украине выполняет функции политтехнолога, но только с большим спектром задач.

Несмотря на «войну в головах», сейчас в Донбассе идет реальная, гражданская война, и с этим Александр, как человек высокообразованный, справляется по-своему. С автоматом наперевес он сочиняет стихотворения о войнах, приключениях, истории, литературе и многом другом. Языки он изучал в Луганском лицее иностранных языков, а вдохновение боец черпает из «бытовых мелочей».

«Вдохновение приходит от каких-то бытовых мелочей. Например, недавно я ходил в оперу в Донецке. Думаю, ну ладно, за 250 рублей могу себе позволить отдохнуть. Подхожу, а кассирша говорит, что военнослужащим ДНР можно ходить бесплатно, и членам их семьи тоже. Вот такие приятные мелочи. Ходить в оперу и на балет бесплатно — это же здорово!» — улыбается собеседник ФАН.

Тем не менее, вопреки своей мирной профессии, в гражданской жизни Александр себя больше не видит. По его словам, даже простая прогулка по городу в последнее время дается нелегко — ощущения уже не те.