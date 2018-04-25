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«Интеллигенты не смогут сделать революцию»: боец ДНР из Киева назвал имя «автора Майдана»
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    «Интеллигенты не смогут сделать революцию»: боец ДНР из Киева назвал имя «автора Майдана»

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    Евромайдан на Украине

    На передовой в ДНР можно встретить людей с разным мировосприятием и из разных стран — есть даже добровольцы из Нидерландов. Киевский филолог-полиглот из интернациональной бригады «Пятнашка» рассказал об истоках революции на Майдане. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    Александр производит впечатление очень грамотного, начитанного и интеллигентного человека. Он знает три языка — английский, французский и испанский. И это не считая родных русского и украинского. Во время Майдана ему довелось жить и работать в столице Украины.

    «Как филолог я всегда стараюсь докопаться до первоисточника. В основе любого движения и политического течения лежит текст, и у каждого текста есть автор. Ни одно политическое течение, революция, контр-революция, ни одно политическое событие просто так не происходит. У украинского Майдана, у украинской революции есть свой автор — его зовут Дмитрий Александрович Корчинский», — рассказывает боец интернациональной бригады.

    Десять лет назад он прочел книгу Корчинского «Война в толпе» и еще ряд произведений. Стоит отметить, что эта книга в 2013 году признана экстремистской Мещанским районным судом Москвы. Александр понял истоки Майдана, когда увидел там Корчинского лично.

    «Стараюсь докопаться до первоисточника»: боец-филолог «Пятнашки» рассказал, кто был автором Майдана

    «Я видел его в толпе там еще даже до горячей фазы. Как вы думаете, зачем он там был? Никакие студенты, домохозяйки, интеллигенты не смогут сделать революцию — для этого нужны боевики. А боевиков готовил он, Дмитрий Александрович, в том числе, своими текстами. «Революция от кутюр», «Война в толпе», сборник стихов «Философия смуты»… Ярош, Тягнибок и другие — они все на слуху, но по сравнению с дядей Димой они все просто обезьяны. Они повторяют и воспроизводят его тексты десятилетней давности, а проповеди, слоганы, речевки прописывал он. Он всегда в тени. Что бы эти обезьяны ни говорили со своих трибун, как бы ни сказали, не кривлялись, они всегда будут повторять его слова. Автор этой революции — он», — утверждает боец филолог.

    По словам Александра, исходя из текстов книг Корчинского и того, что говорят с трибун украинские политики, можно сделать вывод о том, что «общественный деятель» на Украине выполняет функции политтехнолога, но только с большим спектром задач.

    Несмотря на «войну в головах», сейчас в Донбассе идет реальная, гражданская война, и с этим Александр, как человек высокообразованный, справляется по-своему. С автоматом наперевес он сочиняет стихотворения о войнах, приключениях, истории, литературе и многом другом. Языки он изучал в Луганском лицее иностранных языков, а вдохновение боец черпает из «бытовых мелочей».

    «Вдохновение приходит от каких-то бытовых мелочей. Например, недавно я ходил в оперу в Донецке. Думаю, ну ладно, за 250 рублей могу себе позволить отдохнуть. Подхожу, а кассирша говорит, что военнослужащим ДНР можно ходить бесплатно, и членам их семьи тоже. Вот такие приятные мелочи. Ходить в оперу и на балет бесплатно — это же здорово!» — улыбается собеседник ФАН.

    «Стараюсь докопаться до первоисточника»: боец-филолог «Пятнашки» рассказал, кто был автором Майдана

    Тем не менее, вопреки своей мирной профессии, в гражданской жизни Александр себя больше не видит. По его словам, даже простая прогулка по городу в последнее время дается нелегко — ощущения уже не те.

    «Мой поход в город напоминает ситуацию, когда индеец вышел в цивилизацию — чувствую себя немного чужим. В мирном обществе, я чувствую, мне места уже не будет. Это не просто этап жизни — это уже ее история. Но при всем этом я остаюсь филологом — одно другому не мешает», — заключил боец.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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