WhatsApp изменил возрастные ограничения для пользователей из Европы

Брюссель, 25 апреля. Мессенджер WhatsApp изменил возрастные ограничения для пользователей в Европе, теперь сервис будет недоступен для лиц младше 16 лет, говорится в сообщении в блоге компании.

Власти ЕС обновляют законодательство по вопросам конфиденциальности, что требует большой прозрачности об использовании информации в Интернете.

«Если вы живете в стране Европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис», — пишут в блоге WhatsApp.

Информации о том, когда именно будет введены новые ограничения по возрасту, пока нет. При этом пользователи из других стран могут использовать мессенджер, если они старше 13 лет, пишет «Федерал пресс».