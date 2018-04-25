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WhatsApp изменил возрастные ограничения для пользователей из Европы
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    WhatsApp изменил возрастные ограничения для пользователей из Европы

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    WhatsApp изменил возрастные ограничения для пользователей из Европы

    Брюссель, 25 апреля. Мессенджер WhatsApp изменил возрастные ограничения для пользователей в Европе, теперь сервис будет недоступен для лиц младше 16 лет, говорится в сообщении в блоге компании.

    Власти ЕС обновляют законодательство по вопросам конфиденциальности, что требует большой прозрачности об использовании информации в Интернете.

    «Если вы живете в стране Европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис», — пишут в блоге WhatsApp.

    Информации о том, когда именно будет введены новые ограничения по возрасту, пока нет.  При этом пользователи из других стран могут использовать мессенджер, если они старше 13 лет, пишет «Федерал пресс»

    Автор: Ирина Селезнева
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