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Во льдах Арктики нашли смертельную угрозу
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    Во льдах Арктики нашли смертельную угрозу

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    Во льдах Арктики нашли смертельную угрозу

    Вашингтон, 25 апреля. Ученые обнаружили рекордное содержание микропластика во льдах Арктики, который гипотетически может представлять смертельную угрозу для экосистемы.

    Как сообщает издание Nature Communications, за последние три года количество пластика в Арктике увеличилось в три раза. Этому во многом способствует долгий период распада данного материала. Согласно оценкам ученых, на сегодняшний день в водах Северного Ледовитого океана содержится до 12 млн частиц пластика на кубический метр. Размер каждой частицы не превышает 50 микрометров. При этом самым загрязненным местом оказался пролив Фрама.

    Ледяной покров арктического региона выступает хранилищем накапливаемого пластика. При этом никто точно не знает, как отразится на экологии попадание пластика в мировой океан во время таяния арктических льдов.

    Автор: Антон Соколов
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