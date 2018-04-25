Украина намерена закрыть свои воды для кораблей РФ

Киев, 25 апреля. Правительство Украины планирует вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение о запрете перевозок судами под флагом РФ во внутренних украинских водах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Принято распоряжение кабмина о внесении на рассмотрение СНБО предложения относительно полного прекращения транзита и перевозок территорией Украины судами под флагом РФ или судовладельцев…» — написал Омелян в Facebook.

Напомним, в марте в Азовском море украинскими пограничниками было задержано судно «Норд» под российским флагом. Официальные лица РФ назвали инцидент пиратством, ФСБ Крыма возбудила по этому факту уголовное дело, а в России задумались над комплексом мер по недопущению повторения подобных ситуаций.