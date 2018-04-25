Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность ЧМ по футболу-2018

Москва, 25 апреля. Более 40 сотрудников МЧС РФ будут обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу, заявил заместитель главы ведомства Владлен Аксенов во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Аксенов отметил, что во время ЧМ-2018 потребуется обеспечение природно-техногенной и пожарной безопасности. В связи с этим будут задействована группировка сил и средств МЧС России.