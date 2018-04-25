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Кругосветка на «буханке»: советский УАЗ покорил 45 стран в ходе автопробега
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    Кругосветка на «буханке»: советский УАЗ покорил 45 стран в ходе автопробега

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    Кругосветка на «буханке»: советский УАЗ покорил 45 стран в ходе автопробега

    Москва, 25 апреля. Советский УАЗ-452, в простонародье «УАЗ Буханка», в ходе патриотического автопробега покорил уже 45 стран. В среду экипаж автомобиля в Москве дает отчет о кругосветке, передает корреспондент Федерального агентства новостей

    В 2017 году от здания Общественной палаты РФ в кругосветную экспедицию отправился легендарный советский автомобиль УАЗ-452. Как заявляют члены экспедиции Николай Баландинский и Александр Морозов, автомобиль проехал уже 45 тысяч километров, пересек экватор в африканском Габоне. Николай и Александр знакомятся с простыми людьми из разных стран, рассказывают о России и пытаются с юмором и шутками развеять стереотипы о россиянах. 

    Текущий заезд на «буханке» уже можно считать настоящим рекордом, потому как еще никто не добирался на отечественном автомобиле до экватора своим ходом.

    Следующий этап автопробега начнется 20 мая. Экипаж планирует доехать до южной оконечности африканского континента и отправить автомобиль морем в Южную Америку. 

    Кругосветка на «буханке»: советский УАЗ покорил 45 стран в ходе автопробега

    Автор: Алексей Астапчик
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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