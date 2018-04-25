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Донорская конференция по Сирии в Брюсселе соберет около 4,4 миллиарда долларов — ООН
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    Донорская конференция по Сирии в Брюсселе соберет около 4,4 миллиарда долларов — ООН

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    Донорская конференция по Сирии в Брюсселе соберет около 4,4 миллиарда долларов — ООН

    Брюссель, 25 апреля. Донорская конференция по Сирии, которая проходит в Брюсселе, поможет собрать, согласно предварительным оценкам, около 4,4 миллиарда долларов. Средства пойдут на помощь сирийскому населению и беженцам.

    «По нашим прогнозам, по итогам двух дней конференции 2018 года мы соберем 4,4 млрд долларов», — заявил заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок. 

    Напомним, конференция открылась во вторник. Россию в Брюсселе представляет постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Ранее сообщалось, что власти ЕС планируют собрать более шести миллиардов долларов для Сирийской арабской республики на конференции в Брюсселе. 

    Автор: Федор Веснин
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