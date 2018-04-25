Донорская конференция по Сирии в Брюсселе соберет около 4,4 миллиарда долларов — ООН

Брюссель, 25 апреля. Донорская конференция по Сирии, которая проходит в Брюсселе, поможет собрать, согласно предварительным оценкам, около 4,4 миллиарда долларов. Средства пойдут на помощь сирийскому населению и беженцам.

«По нашим прогнозам, по итогам двух дней конференции 2018 года мы соберем 4,4 млрд долларов», — заявил заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок.

Напомним, конференция открылась во вторник. Россию в Брюсселе представляет постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Ранее сообщалось, что власти ЕС планируют собрать более шести миллиардов долларов для Сирийской арабской республики на конференции в Брюсселе.