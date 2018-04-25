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Звезда «Такси» снимется в России в фильме про гангстеров
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    Звезда «Такси» снимется в России в фильме про гангстеров

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    Звезда «Такси» снимется в России в фильме про гангстеров

    Москва, 25 апреля. Звезда фильмов «Такси» Сами Насери сыграет во французском фильме про гангстеров, съемки которого будут полностью проходить в России.

    По словам Насери, он уже 10 месяцев живет в России, занимаясь подготовкой проекта. Актер уточнил, что команда уже провела несколько встреч с Министерством культуры РФ и еще несколько переговоров запланировано, передает ТАСС.

    Режиссером ленты выступает брат актера Биби Насери, который также написал сценарий фильма. Планируется, что роли в картине исполнят как французские, так и российские актеры. В частности, в проекте примут участие Филипп Лелуш и Фредерик Дифенталь, с которыми Насери снимался в «Такси».

    Кроме того, одну из ролей в новом фильме сыграет американский актер Джон Сэвэдж, выступивший в качестве жюри на Московском международном кинофестивале. Насери добавил, что кастинг еще не окончен. Как уточнил актер, фильм называется «Краб», съемки пройдут в Ростове и Ялте. Закончить их планируется до зимы 2018 года.

    Автор: Василий Котов
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