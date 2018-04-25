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Глава Минсельхоза РФ поддержал ответные меры на санкции США
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    Глава Минсельхоза РФ поддержал ответные меры на санкции США

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    Глава Минсельхоза РФ поддержал ответные меры на санкции США

    Москва, 25 апреля. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев поддержал идею ограничить поставки продукции аграрного сектора из США.

    Александр Ткачев прокомментировал одну из ответных мер на антироссийские санкции США. Он считает, что отечественные производители смогут заместить импорт при ограничении поставок американской продукции.

    «Я, конечно, поддерживаю такие инициативы, безусловно. Сможем ли мы заместить эту продукцию? Уверен, что сможем», — сказал министр, его слова приводит РИА Новости.

    Он отметил, что импорт продукции из США составляет порядка $300 млн. или 2 процента от всего импорта.

    Автор: Ирина Селезнева
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