Военный эксперт рассказал, как сбитые в Сирии «Томагавки» США усилят системы ПВО России

На специальном брифинге Минобороны России были представлены итоги расследования ракетного удара США и их союзников по правительственным объектам Сирии. Российские военные подчеркнули, что только 22 из более чем 100 запущенных крылатых ракет достигли своей цели.

В ходе брифинга командование ВС РФ показало несколько обломков «снятых» сирийскими ПВО ракет. Кроме того, начальник ГУ Генштаба России Сергей Рудской в свою очередь сообщил, что один американский «Томагавк» и одна высокоточная авиационная ракета (предположительно AGM-158 JASSM) были доставлены в Москву и в настоящее время их исследованием занимаются военные инженеры.

По словам военного эксперта, полковника запаса и главного редактора журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского, полученные фрагменты крылатых ракет и даже целые образцы обязательно будут использованы для усовершенствования российских комплексов противовоздушной обороны.

«После получения американских «Томагавков» и AGM-158 JASSM наши военные не просто могут, они обязаны обучить наши системы ПВО и РЭБ противодействовать подобным типам ракет. И это будет сделано 100%», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Причем собеседник ФАН подчеркнул, что это будет сделано даже несмотря на то, что американские ракеты класса «воздух-поверхность» не являются «чем-то эксклюзивным и никаких там сакральных знаний и технических возможностей не заложено».

«Однако нам полезно знать частоты и алгоритмы работы этих ракет, диапазоны различных радиоэлектронных средств, которыми оснащены эти устройства. Ну, например — высотомер, спутниковый канал связи, GPS L2 — военный сегмент навигационной системы. Далее — система корреляции по экстремуму высот местности, в общем, всегда такие характеристики вызывают интерес. С одной стороны это позволяет сравнить их с нашими — что есть, а с другой точки зрения, какие можно применить наши средства противодействия к этим целям, чтобы они летели не туда, куда им назначено, а в другую сторону. Или вообще падали», — продолжает Мураховский.

Военный аналитик отмечает, что у российских комплексов РЭБ есть не только возможность подавления и искажения сигнала, но и возможность его подмены, что позволяет буквально запутать систему наведения ракеты.

«Вот многие владельцы автомобильных навигаторов удивляются, проезжая мимо Кремля, что они внезапно оказываются в районе Внуково. Ну, вот это один из способов радиоэлектронной борьбы. Я не говорю конкретно про саму ракету, я говорю про принципы. Если же говорить о ракете, то я просто отмечу, что в наших силах сделать так, чтобы она неправильно летала, ну это, мягко говоря. Наши точно будут усиливать свои средства ПВО, и полученные ракеты — это хорошая возможность», — заключил специалист.

Напомним, официальным поводом для ракетного нападения на Сирию со стороны США, Великобритании и Франции послужила якобы имевшая место химическая атака со стороны САА в городе Дума (Восточная Гута Дамаска).