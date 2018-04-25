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ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России
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    ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России

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    ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России

    Москва, 25 апреля. В ближайшее время в России могут быть серьезно ужесточены правила технического контроля пассажирского автотранспорта, например, автобусов. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

    По словам Черникова, проведение технического осмотра автобусов и его контроля могут вернуть в область ответственности ГИБДД.

    «Подготовлен очень серьёзный законодательный пакет по проведению технического осмотра и его контроля, — рассказал глава ведомства РИА Новости. — МВД также вышло с предложением вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов».

    Ранее Ura.ru сообщало о том, что у ГИБДД могут отстранить от приема экзаменов на получение водительских удостоверений — Российская ассоциация профессионального транспортного образования и Национальный союз ассоциаций автошкол предложили передать право проведения экзаменов специальным независимым экзаменационным центрам.

    ГИБДД могут вернуть контроль над техосмотров автобусов в России

    Автор: Валентин Меликов
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