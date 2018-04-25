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Эксперт рассказал о различии «общечеловеческих ценностей» в России и на Западе
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    Эксперт рассказал о различии «общечеловеческих ценностей» в России и на Западе

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    Эксперт рассказал о различии «общечеловеческих ценностей» в России и на Западе

    Москва, 25 апреля. России необходимо занять суверенную позицию в вопросе отношений государства с традиционными религиозными общинами, не обращая внимания на нападки со стороны международных «правозащитных структур». Об этом в ходе своего выступления в Общественной палате РФ в рамках обсуждения темы «Соблюдение права на свободу совести в современном мире: основные тенденции и вызовы» заявил директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.

    Необходимо выработать серьезный ответ на те агрессивные действия, которые использует Запад, разрушающий изнутри наше общество, считает эксперт.

    «В какой-то момент мы перешли к состоянию некой вседозволенности, — говорит Коровин. — Все, что называло себя религией и религиозной организацией, получало таковой статус и могло беспрепятственно вести свою деятельность на территории России, тем самым разрушая и разлагая наше общество, подрывая основы наших традиций». 

    Эксперт также обратил внимание на то, что даже такое понятие, как «общечеловеческие ценности» в России и на Западе понимается по-разному.

    «У нас общечеловеческие ценности – это ценности, выстроенные на основе христианской, а если мы говорим непосредственно о России, — православной культуры, — продолжает Коровин. — Эти ценности являются естественными, гуманистическими и общепонятными. Для них же общечеловеческие ценности понимаются только как абсолютное освобождение от всякой ограничивающей индивидуума догматики, от всего, что его сдерживает. А значит — от традиции, от общественной морали».

    Зачастую это означает полное раскрепощение этого индивидуума, атомизацию и постановку его личной наживы, его личного комфорта, личных удовольствий в основу существования общества. Одновременно с этим на Западе наблюдается беспрецедентное притеснение прав верующих.

    Эксперт: У России свои «общечеловеческие ценности» 

    Вместе с тем, западные эксперты регулярно обвиняют Россию в том, что у нас в точки зрения западного мировоззрения неправильная демократия, «у нас не такие общечеловеческие ценности, мы не так сохраняем свободу религий и вообще не так развиваемся».   

    «Если мы не осуществим некое стратегическое равновесие в этом вопросе, если мы не будем отвечать такими же серьезными методами на агрессию, разрушающую наше общество изнутри, мы не сможем выстроить этот стратегический паритет, аналогичный такому паритету, который возник при создании инструмента ядерного сдерживания» — резюмировал Коровин. 

    Автор: Наталья Макеева
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