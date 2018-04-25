Эксперт рассказал о различии «общечеловеческих ценностей» в России и на Западе

Москва, 25 апреля. России необходимо занять суверенную позицию в вопросе отношений государства с традиционными религиозными общинами, не обращая внимания на нападки со стороны международных «правозащитных структур». Об этом в ходе своего выступления в Общественной палате РФ в рамках обсуждения темы «Соблюдение права на свободу совести в современном мире: основные тенденции и вызовы» заявил директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин.

Необходимо выработать серьезный ответ на те агрессивные действия, которые использует Запад, разрушающий изнутри наше общество, считает эксперт.

«В какой-то момент мы перешли к состоянию некой вседозволенности, — говорит Коровин. — Все, что называло себя религией и религиозной организацией, получало таковой статус и могло беспрепятственно вести свою деятельность на территории России, тем самым разрушая и разлагая наше общество, подрывая основы наших традиций».

Эксперт также обратил внимание на то, что даже такое понятие, как «общечеловеческие ценности» в России и на Западе понимается по-разному.

«У нас общечеловеческие ценности – это ценности, выстроенные на основе христианской, а если мы говорим непосредственно о России, — православной культуры, — продолжает Коровин. — Эти ценности являются естественными, гуманистическими и общепонятными. Для них же общечеловеческие ценности понимаются только как абсолютное освобождение от всякой ограничивающей индивидуума догматики, от всего, что его сдерживает. А значит — от традиции, от общественной морали».

Зачастую это означает полное раскрепощение этого индивидуума, атомизацию и постановку его личной наживы, его личного комфорта, личных удовольствий в основу существования общества. Одновременно с этим на Западе наблюдается беспрецедентное притеснение прав верующих.

Вместе с тем, западные эксперты регулярно обвиняют Россию в том, что у нас в точки зрения западного мировоззрения неправильная демократия, «у нас не такие общечеловеческие ценности, мы не так сохраняем свободу религий и вообще не так развиваемся».