Сирия: США и Франция перебрасывают военную технику в провинцию Хасака

Дамаск, 25 апреля. Соединенные Штаты перебрасывают бронетехнику на военную базу в провинции Хасака. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Manar со ссылкой на военные источники.

По данным телеканала, накануне в провинцию Хасака на северо-востоке Сирии прибыла американская военная колонна, в составе которой была зафиксирована бронетехника, а также несколько транспортных средств. Конечным пунктом колонны стал город Аль-Шадади, который расположен на юге провинции Хасака.

Кроме того, в провинции Хасака была зафиксирована колонна военной техники под флагами Франции, которая прибыла на базу курдских отрядов из состава «Сирийских демократических сил» в районе города Рас-эль-Айн на северо-западе Хасаки.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты создали новую военную базу в провинции Хасака между городами Телль-Тамер и Телль-Байдар.