Меню
Экономика
Названы сроки завершения строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем
Весь мир
В Армении опровергли слухи об отставке исполняющего обязанности премьера
Следующая новость
Загрузка...

    Названы сроки завершения строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем

    31

    Названы сроки завершения строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем

    Москва, 25 апреля. Газопровод «Сила Сибири» до конца этого года будет дотянут до границы с Китаем. Об этом в среду заявил зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.            

    «На начало весны сварено 1859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 580,1 км, что составляет около 73% протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до границы с КНР», — отметил он.

    По словам менеджера, в 2019 году компания планирует провести испытания газопровода и устранить имеющиеся технологические разрывы.

    На втором этапе строительства планируется соединить якутский и иркутский центры газодобычи, а на третьем — расширить пропускную способность газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. При этом общая протяженность линейной части «Силы Сибири» составит 4,5 тыс. км.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    2308
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    467
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    7270
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5649