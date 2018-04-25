Названы сроки завершения строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем

Москва, 25 апреля. Газопровод «Сила Сибири» до конца этого года будет дотянут до границы с Китаем. Об этом в среду заявил зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

«На начало весны сварено 1859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 580,1 км, что составляет около 73% протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до границы с КНР», — отметил он.

По словам менеджера, в 2019 году компания планирует провести испытания газопровода и устранить имеющиеся технологические разрывы.

На втором этапе строительства планируется соединить якутский и иркутский центры газодобычи, а на третьем — расширить пропускную способность газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. При этом общая протяженность линейной части «Силы Сибири» составит 4,5 тыс. км.