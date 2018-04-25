Военные ЦВО России отработают борьбу с «джихадмобилями» и беспилотниками

Екатеринбург, 25 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа ВС РФ перенимают боевой опыт, полученный действующими частями российской армии и военной полиции в ходе участия в гражданской войне на территории Сирии. В частности, военные научатся отражать атаки с использованием «джихадмобилей», беспилотников и квадрокоптеров, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

В числе задач, которые будут решаться на предстоящих тактико-специальных учениях — подготовка снайперских пар, борьба с снаряженными мощными взрывными зарядами транспортными средствами, использование минных шлагбаумов и «танковая карусель», рассказал Лапин. Как подчеркнул командующий ЦВО, военнослужащие обучатся действиям в условиях «гибридной войны».

«Особенностью подготовки является двусторонность и комплексность проводимых мероприятий и внедрения новых форм и способов действия войск, в том числе в условиях применения противником «гибридных» методов ведения войны», — объявил генерал-лейтенант.

Отметим, в ходе боевых действий в Сирии сирийские и российские военные признали, что некоторые из используемых террористами бесчеловечных методов войны оказались весьма опасными — в частности, бронированные «джихадмобили», для борьбы с которыми потребовалась разработка специальной тактики.