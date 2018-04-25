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Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за обвинений в краже крема
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    Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за обвинений в краже крема

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    Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за обвинений в краже крема

    Мадрид, 25 апреля. Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес уходит в отставку на фоне скандала, разразившегося из-за появления в Сети видео, где женщина очень похожая на Сифуэнтес оказывается уличена в краже двух тюбиков крема из супермаркета.

    Об инциденте ранее рассказало испанское агентство Okdiario. На кадрах опубликованного в Интернете видео видно, как охранник универсама сопровождает женщину в отдельное помещение и забирает из ее сумки два тюбика крема (стоимостью 40 евро, как выяснили журналисты).

    По информации СМИ, инцидент, который произошел еще в 2011 году, завершился тем, что к супермаркету прибыла национальная полиция, которая, впрочем, не стала задерживать Сифуэнтес.

    Отметим также, что это не единственное темное пятно на репутации политика. Не так давно Сифуэнтес обвинили в том, что она обманом получила магистерскую степень одного из университетов Испании, напоминает Ridus.  

    Автор: Федор Веснин
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