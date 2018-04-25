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Это нарост газососов на нашей трубе: Милонов резко ответил на угрозы «Нафтогаза» в адрес России
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    Это нарост газососов на нашей трубе: Милонов резко ответил на угрозы «Нафтогаза» в адрес России

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    Это нарост газососов на трубе «Газпрома»: Милонов резко ответил на угрозы «Нафтогаза» в адрес России

    Прекращение транзита российского газа через украинскую территорию грозит развязыванием масштабного конфликта между двумя странами, заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в ответ на слова зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева о том, что продления контракта с Украиной после 2019 года не будет «ни при каких обстоятельствах».

    «Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается, — сказал Юрий Витренко в эфире телеканала «112 Украина». — Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».

    Эти слова коммерческого директора «Нафтогаза» были произнесены после того, как во вторник, 24 апреля, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что Россия не будет продлевать контракт с Украиной после 2019 года «ни при каких обстоятельствах».

    Правда, Медведев уточнил, что это не означает полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и «Газпром» ждет от Киева предложений.

    «А что им еще остается делать, если не угрожать конфликтом? «Нафтогаз» — это аномальная структура, это организация сомалийских пиратов. Сидят такие дикари с кольцами в носу, и единственная основа их существования — это пропускать по своей территории чужую трубу с чужим газом. Когда смысл существования страны заключается в том, чтобы быть землей, на которой лежит вот эта труба, естественно, что потеря транзита грозит полным коллапсом на Украине. Потому что это государство построено, как нарост моллюсков на днище корабля. Так вот, Украина — это нарост газососов на газпромовской трубе в Европу. Больше она сейчас ничего собой не представляет», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

    Это нарост газососов на трубе «Газпрома»: Милонов резко ответил на угрозы «Нафтогаза» в адрес России

    Депутат уверен, что именно поэтому «украинцы, ставшие сомалийскими пиратами», терроризируют весь мир и угрожают развязать войну с Россией, если она прекратит поставлять через Украину газ Европе.

    «Надо понять, чем быстрее с «Нафтогаза» будет снята незаслуженная им роль посредника, тем проще станет всем. Одна нормальная страна будет продавать газ другим нормальным странам, минуя папуасов с копьями, которые мало того, что присосались к нашей трубе, так еще и требуют, чтобы мы платили им дань», — заявил Виталий Милонов.

    Автор: Марина Степанова
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