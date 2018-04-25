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Путин в Петербурге обсудит с Матвиенко и Володиным меры по реализации послания Федеральному собранию
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    Путин в Петербурге обсудит с Матвиенко и Володиным меры по реализации послания Федеральному собранию

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    Путин в Петербурге обсудит с Матвиенко и Володиным меры по реализации послания Федеральному собранию

    Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин 27 апреля в Петербурге обсудит на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным меры по реализации послания от 1 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы Кремля, 27 апреля по случаю Дня российского парламентаризма глава российского государства на встрече с участием сопредседателей — председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина — обсудит меры по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года.

    Отмечается, что после этого в штаб-квартире Русского географического общества (РГО) Путин проведет заседание попечительского Совета РГО, во время которого будут подведены результаты работы организации за минувший год и презентованы лучшие проекты нынешнего года.

    Автор: Дана Балан
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