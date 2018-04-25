США сбросили маски: Клинцевич осудил решение Америки отказать в помощи Сирии

Палата представителей конгресса США приняла проект закона, согласно которому США не будут оказывать легитимно избранному правительству Сирии финансовую помощь для восстановления мирной жизни. При этом Соединенные Штаты согласны выделить средства тем районам Сирии, которые не контролируются Башаром Асадом.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс в свою очередь заявил, что законопроект поможет предотвратить попадание «денег американских налогоплательщиков к режиму Асада и тем, кто его поддерживает».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что фактически это решение Соединенных Штатов означает, что они «сбросили маски».

«Может быть, не все сенаторы и конгрессмены это понимают, но США своими действиями показали, что именно они создали ИГ1 (запрещено в РФ), а за сирийский кризис ответственны американские спецслужбы. Они продемонстрировали, что их цель — развалить суверенное государство и физически уничтожить Асада, причем чужими руками», — подчеркивает парламентарий.

Руководство Америки планируют создать на Ближнем Востоке территорию, где влияние имели бы только США. Если бы их задумка удалась, они бы выкачивали из Сирии энергоресурсы и использовали бы ее для дальнейшей дестабилизации региона.

«Однако за этим бы последовали очень серьезные последствия для всей Европы. Если вдруг существующий режим САР падет, в ЕС хлынет еще больший поток беженцев, что лишь ускорит процесс дестабилизации и разрушения Евросоюза, а ведущие европейские страны будут еще долго страдать от своего рода коррозии», — предупреждает Франц Клинцевич.

Американские элиты, продолжает сенатор, наивно полагают, что управляют ситуацией и смогут погасить ее в любое время.

«Сегодня единственная страна, которая знает, к каким последствиям приведет непродуманная и безответственная политика США — это Россия», — осудил решение США отказать в помощи Сирии член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.