Роскомнадзор считает корректными только 2% обращений о сбоях из-за блокировки Telegram

Москва, 25 апреля. Роскомнадзор сообщил, что около 2 процентов обращений, поступивших на горячую линию, оказались корректными после блокировками IP-адресов и сервисов мессенджера Telegram на территории РФ.

На горячую линию Роскомнадзора поступило 43 тысячи обращений, при этом всего около 1 тыс. заявлений содержали информацию, которая была передана для рассмотрения аналитикам. В остальных претензии были сформулированы некорректно, говорится в сообщении надзорного ведомства.

На данный момент специалисты обработали около пятисот обращений, из них 50 процентов случаев о блокировке не подтвердились. В Региональный общественный центр интернет-технологий поступило 2877 жалоб, 96 процентов были получены от физлиц, 4 процента — от юридических.

Напомним, что суд Москвы принял решение о блокировке Telegram в связи с отказом руководства мессенджера передать ключи шифрования спецслужбам в целях обеспечения безопасности.