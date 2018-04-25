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Боец ДНР получил ранение во время обстрела со стороны ВСУ
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    Боец ДНР получил ранение во время обстрела со стороны ВСУ

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    Боец ДНР получил ранение во время обстрела со стороны ВСУ

    Донецк, 25 апреля. Боец Донецкой народной республики получил ранение при обстреле со стороны ВСУ, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    По словам Басурина, 25 апреля украинская армия возобновила обстрелы территории ДНР. В результате нападения ВСУ есть пострадавшие.

    «В результате обстрелов один защитник нашей республики получил ранения», — констатировал представитель оперативного командования.

    Ранее представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о том, что ВСУ за минувшие сутки 43 раза нарушили режим тишины, выпустив по прифронтовым районам республики более 1 000 единиц различных боеприпасов.

    Боец ДНР получил ранение во время обстрела со стороны ВСУ

    Автор: Катерина Тимошенская
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