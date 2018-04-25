Меню
Россия
Авианосец «Адмирал Кузнецов» оснастят комплексами «Панцирь»
Весь мир
В Армении опровергли слухи об отставке исполняющего обязанности премьера
Следующая новость
Загрузка...

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» оснастят комплексами «Панцирь»

    177

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» оснастят комплексами «Панцирь»

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» будет оснащен новым энергетическим оборудованием, а также новыми системами ПВО, в частности, зенитными ракетно-пушечными комплексами морского исполнения «Панцирь».

    По его словам, все работы по улучшению противовоздушной обороны будут начаты уже в мае.

    «Там будут поставлены новые комплексы морского исполнения «Панцирь», — отметил Бурсук. — Поменяют энергетическое оборудование: новые котлы, новые насосы».

    Замглавкома ВМФ добавил, что к 2021 году «Адмирал Кузнецов» должен вступить в строй.

    Напомним, «Адмирал Кузнецов» — это единственный авианосец в России. Судно было спущено на воду 23 года назад, а вступило в строй в 1990 году. 23 апреля сообщалось, что Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение на ремонт корабля.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    2308
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    467
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    7270
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5649