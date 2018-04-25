Авианосец «Адмирал Кузнецов» оснастят комплексами «Панцирь»

Санкт-Петербург, 25 апреля. Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук сообщил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» будет оснащен новым энергетическим оборудованием, а также новыми системами ПВО, в частности, зенитными ракетно-пушечными комплексами морского исполнения «Панцирь».

По его словам, все работы по улучшению противовоздушной обороны будут начаты уже в мае.

«Там будут поставлены новые комплексы морского исполнения «Панцирь», — отметил Бурсук. — Поменяют энергетическое оборудование: новые котлы, новые насосы».

Замглавкома ВМФ добавил, что к 2021 году «Адмирал Кузнецов» должен вступить в строй.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» — это единственный авианосец в России. Судно было спущено на воду 23 года назад, а вступило в строй в 1990 году. 23 апреля сообщалось, что Минобороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение на ремонт корабля.