Девяностолетняя ветеран войны из Ижевска пострадала при наезде микроавтобуса в Торонто

Торонто, 25 апреля. Девяностолетняя ветеран Великой отечественной войны из Ижевска Александра Кожевникова оказалась среди пострадавших в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто.

Согласно предварительным данным, у женщины при себе был канадский паспорт, возможно, она имеет двойное гражданство. В каком состоянии находится Кожевникова — не уточняется, сообщает Infox.ru.

Напомним, что 23 апреля микроавтобус в Торонто на огромной скорость въехал в группу пешеходов, в результате чего 10 человек погибли, 15 получили ранения. За рулем машины находился 25-летний Алик Минасян.

Молодой человек сразу же был задержан, ему предъявили обвинения в убийстве 10 человек. Как сообщают СМИ, Минасян в соцсетях восхищался террористами, а незадолго до преступления опубликовал пост, в котором заявил о начале «восстания всех, кто не по своей воле дал обет безбрачия».