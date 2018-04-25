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Девяностолетняя ветеран войны из Ижевска пострадала при наезде микроавтобуса в Торонто
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    Девяностолетняя ветеран войны из Ижевска пострадала при наезде микроавтобуса в Торонто

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    Девяностолетняя ветеран войны из Ижевска пострадала при наезде микроавтобуса в Торонто

    Торонто, 25 апреля. Девяностолетняя ветеран Великой отечественной войны из Ижевска Александра Кожевникова оказалась среди пострадавших в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто.  

    Согласно предварительным данным, у женщины при себе был канадский паспорт, возможно, она имеет двойное гражданство. В каком состоянии находится Кожевникова — не уточняется, сообщает Infox.ru.

    Напомним, что 23 апреля микроавтобус в Торонто на огромной скорость въехал в группу пешеходов, в результате чего 10 человек погибли, 15 получили ранения. За рулем машины находился 25-летний Алик Минасян.

    Молодой человек сразу же был задержан, ему предъявили обвинения в убийстве 10 человек. Как сообщают СМИ, Минасян в соцсетях восхищался террористами, а незадолго до преступления опубликовал пост, в котором заявил о начале «восстания всех, кто не по своей воле дал обет безбрачия».

    Автор: Антон Соколов
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