Сирия: правительственные войска полностью контролируют Восточный Каламун

Дамаск, 25 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) полностью заняли территорию Восточного Каламуна. Об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на командование САА.

Накануне последняя группа боевиков со своими семьями покинули города Аль-Нассария и Джейруд, после чего вся территория Восточного Каламуна перешла под контроль правительственных сил.

Операция САА по освобождению Восточного Каламуна началась две недели назад. Когда большая часть района перешла под контроль правительственных войск боевики незаконных вооруженных формирований сложили оружие и покинули Восточный Каламун.

В настоящее время сирийская армия проводит операцию по освобождению южных районов Дамаска, которые контролируются боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.