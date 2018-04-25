Три студентки в Москве получили травмы после возгорания вейпа

Москва, 25 апреля. В Зеленограде три девушки получили легкие травмы из-за привычки к курению вейпа. Устройство, производящее пар и ставшее популярной альтернативой сигаретам, загорелось в руках студентки Политехнического колледжа №50.

«У нашей студентки за территорией колледжа в руках произошло возгорание вейпа. Она и две ее подруги получили незначительные травмы, угрозы их жизни и здоровью нет», — сообщил РИА Новости директор колледжа Андрей Бучкин.

Отмечается, что одна из девушек получила незначительный ожог двух пальцев, ее подруга — ушиб подбородка, третья студентка отделалась покраснением на лице.