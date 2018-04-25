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Порошенко назвал сроки запуска серийного производства ракетного комплекса «Ольха»
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    Порошенко назвал сроки запуска серийного производства ракетного комплекса «Ольха»

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    Порошенко назвал сроки запуска серийного производства ракетного комплекса «Ольха»

    Киев, 25 апреля. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уже в 2018 году начнется серийное производство украинского ракетного комплекса «Ольха».

    «Принял участие в заключительных испытаниях нашего ракетного комплекса «Ольха», — написал глава Украины в Twitter. — Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году».

    Порошенко также отметил, что при сборке ракеты использовались только украинские комплектующие.

    Напомним, ранее президент Украины сообщил, что украинская госкомпания «Артем» провела успешные испытания новых крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. 

    Стоит отметить, что сообщения Киева о собственных разработках в экспертном сообществе воспринимают скептично, поскольку они основаны на опыте и результатах советских инженеров. Кроме того, Украина за годы кризиса распродала свои производственные мощности и не в состоянии поставить производство ракетных комплексов на поток.

    Автор: Тимур Румянцев
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