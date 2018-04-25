Порошенко назвал сроки запуска серийного производства ракетного комплекса «Ольха»

Киев, 25 апреля. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уже в 2018 году начнется серийное производство украинского ракетного комплекса «Ольха».

«Принял участие в заключительных испытаниях нашего ракетного комплекса «Ольха», — написал глава Украины в Twitter. — Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году».

Порошенко также отметил, что при сборке ракеты использовались только украинские комплектующие.

Українська армія отримає високоточну зброю. Взяв участь у завершальних випробуваннях нашого ракетного комплексу "Вільха".



Поставив завдання, щоб ракета пішла в серійне виробництво вже у 2018 році.https://t.co/1d5itVd9qd — Петро Порошенко (@poroshenko) April 25, 2018

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что украинская госкомпания «Артем» провела успешные испытания новых крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Стоит отметить, что сообщения Киева о собственных разработках в экспертном сообществе воспринимают скептично, поскольку они основаны на опыте и результатах советских инженеров. Кроме того, Украина за годы кризиса распродала свои производственные мощности и не в состоянии поставить производство ракетных комплексов на поток.