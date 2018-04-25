Росфинмониторинг выявил связь российских чиновников с операциями в офшорах

Москва, 25 апреля. Росфинмониторинг обнаружил связь между российскими чиновниками и офшорными операциями. Об этом в среду заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

По его словам, анализ ситуации показал, что россиянам подконтрольны тысячи иностранных компаний, числящиеся в панамском, райском и английском досье. Общая сумма офшорных операций оценивается в несколько миллиардов рублей.

«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», — отметил Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

Он добавил, что вся информация Росфинмониторинга по офшорам уже передана в правоохранительные органы для дальнейшей оценки.