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Росфинмониторинг выявил связь российских чиновников с операциями в офшорах
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    Росфинмониторинг выявил связь российских чиновников с операциями в офшорах

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    Росфинмониторинг выявил связь российских чиновников с операциями в офшорах

    Москва, 25 апреля. Росфинмониторинг обнаружил связь между российскими чиновниками и офшорными операциями. Об этом в среду заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

    По его словам, анализ ситуации показал, что россиянам подконтрольны тысячи иностранных компаний, числящиеся в панамском, райском и английском досье. Общая сумма офшорных операций оценивается в несколько миллиардов рублей.

    «Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней», — отметил Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

    Он добавил, что вся информация Росфинмониторинга по офшорам уже передана в правоохранительные органы для дальнейшей оценки.

     

    Автор: Антон Соколов
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