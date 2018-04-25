Центробанк назвал курс доллара на 26 апреля

Москва, 25 апреля. Центробанк назвал курс доллара и евро по отношению к рублю на четверг, 26 апреля.

По данным регулятора, стоимость валют увеличится. Доллар будет стоить 61,7494 рубля. Как уточняет «Свободная пресса», это на восемь копеек ниже курса, который ожидался 25 апреля.

Стоимость евро, по прогнозу Центробанка, в четверг составит 75,3281 рубля, что также меньше заявленного на среду курса.

Напомним, курс рубля на международном валютном рынке снизился после того, как в апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.