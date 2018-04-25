Сирия и удар коалиции: МО РФ показало, что оружие США еще менее эффективно, чем ожидалось

Министерство обороны РФ провело брифинг, в ходе которого представило итоги исследования результатов недавнего ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии. Было выявлено, что только 22 ракеты достигли цели. Напомним, Пентагон утверждал, что в цель якобы попали все 105 снарядов. Подробнее о несоответствии реального и заявленного — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Большая часть высокоточного американского оружия — по меньшей мере, 83 ракеты — были ликвидированы старенькими советскими комплексами ПВО, которые были разработаны порядка сорока лет назад. В ходе брифинга были также представлены обломки недолетевших до пункта назначения ракет.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, кроме того, сообщил, что один американский «Томагавк» и одна высокоточная авиационная ракета были доставлены в Москву, и в настоящий момент их уже исследуют российские специалисты. Результаты их изучения будут учтены при модернизации нынешних систем вооружения нашей страны.

Российские пользователи соцсетей шутят в комментарии к данной новости, что ракеты США и в правду оказались «умными», раз отказались бомбить ни в чем не виновную Сирию:

«Ракеты оказались умнее своих создателей — ударяться о ничего не сделавшие им здания в Сирии согласились только 20%. Часть дезертировала, часть наложила на себя руки, а две попросили политического убежища в РФ. Сноуден уже поддержал их решение».

В результате и без того не вызывавшие доверия заявления США об успехе ракетной атаки на объекты Сирии окончательно разбились о непреложные доказательства обратного. Военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил в комментарии для ФАН высокий уровень работы нашего Министерства обороны, наглядно и убедительно продемонстрировавшего реальные итоги удара коалиции Соединенных Штатов.

«Я всегда объективно высоко оценивал профессионализм наших военных. Минобороны РФ всегда очень хорошо продвигает свои разработки и проекты. Надо отметить, что его представители всегда очень скрупулезно относятся к той информации, которую они выдают. Любые данные всегда проверяются несколько раз, и только потом делаются официальные публичные заявления, которые благодаря этому не вызывают сомнений», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он заметил, что итоговые сведения о результатах удара США по базам Сирийской арабской армии (САА) оказались даже еще менее позитивными для США и их союзников, нежели предварительная информация от МО России:

«Это расследование уточнило цифры. Сейчас сообщают, что только 22 ракеты пришлись по целям. Напомню, согласно первичным данным, их было 34. То есть это уточнение оказалось не в пользу наших западных оппонентов, которые в подконтрольном медиапространстве продолжают упорно стоять на позиции стопроцентного попадания своих ракет. Однако наше расследование, как мы видим, показало, что эффективность оружия США еще ниже, нежели даже предполагалось изначально», — заявил эксперт.

Поводом для атаки Вашингтона, Парижа и Лондона, напомним, послужил очередной «химический» скандал. Запад вновь обвинил правительство Сирии в использовании отравляющих веществ против мирного населения: на этот раз химоружие было якобы использовано в Думе, когда почти вся Восточная Гута итак уже перешла под управление официального Дамаска. В ходе брифинга в МО РФ отмечалось, что западная коалиция нанесла удары, в частности, по трем объектам САР, на которых, по утверждению Пентагона, будто бы хранилось запрещенное вооружение.

В таком случае заявления США о стопроцентном успехе операции лишний раз демонстрируют тот факт, что американцы окончательной запутались в паутине своей же лжи, также добавил Андрей Кошкин: