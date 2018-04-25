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Расчленивший журналистку датский изобретатель получил пожизненный срок
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    Расчленивший журналистку датский изобретатель получил пожизненный срок

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    Расчленивший журналистку датский изобретатель получил пожизненный срок

    Копенгаген, 25 апреля. Суд Копенгагена приговорил к пожизненному заключению датского изобретателя, создателя подлодки Nautilus Петера Мадсена. Такой приговор ему вынесли за убийство журналистки Ким Валль.

    Адвокат Петера Мадсена настаивал на том, что прокуратуре не удалось доказать вину в убийстве Валль. По словам изобретателя, девушка отравилась выхлопными газами из-за неисправности Nautilus. А сам он впал в психотическое состояние, решив, что нужно избавиться от тела.

    Сторона обвинения считает, что Мадсен заранее планировал убийство. Напомним, что журналистка пропала в августе 2017 года. После ее расчлененное тело было найдено у берегов Копенгагена.

    Автор: Ирина Селезнева
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