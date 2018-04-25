Меню
Новости Сирии
Сирия: САА возобновила наступление на позиции террористов ИГ на юге Дамаска
Новости Сирии
Сирия: США и Франция перебрасывают военную технику в провинцию Хасака
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА возобновила наступление на позиции террористов ИГ на юге Дамаска

    490

    Сирия: САА возобновила наступление на позиции террористов ИГ на юге Дамаска

    Москва, 25 апреля. Подразделения вооруженных сил Сирии возобновили наступательную операцию в южных районах Дамаска, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, бойцы республиканской гвардии САР и 4-я дивизия САА ведут наступление на позиции террористов ИГ в районах Ярмук, Аль-Кадам, Хаджар и Аль-Асвад на юге сирийской столицы.

    Ранее стало известно, что правительственные войска ликвидировали старшего командира ИГ Халеда Хошана, возглавлявшего отряды боевиков на юге Дамаска. По данным источника в командовании САА Хошан был ликвидирован в ходе спецоперации правительственных сил в районе Аль-Асвад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    1851
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    370
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6949
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5521