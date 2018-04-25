Сирия: САА возобновила наступление на позиции террористов ИГ на юге Дамаска

Москва, 25 апреля. Подразделения вооруженных сил Сирии возобновили наступательную операцию в южных районах Дамаска, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, бойцы республиканской гвардии САР и 4-я дивизия САА ведут наступление на позиции террористов ИГ в районах Ярмук, Аль-Кадам, Хаджар и Аль-Асвад на юге сирийской столицы.

Ранее стало известно, что правительственные войска ликвидировали старшего командира ИГ Халеда Хошана, возглавлявшего отряды боевиков на юге Дамаска. По данным источника в командовании САА Хошан был ликвидирован в ходе спецоперации правительственных сил в районе Аль-Асвад.

1 Организация запрещена на территории РФ.