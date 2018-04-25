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«Цэ Эвропа!»: в Сети обсуждают, как «фанат» харьковского «Металлиста» настучал по шлему полицейским
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    «Цэ Эвропа!»: в Сети обсуждают, как «фанат» харьковского «Металлиста» настучал по шлему полицейским

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    «Цэ Эвропа!»: в Сети обсуждают, как «фанат» харьковского «Металлиста» настучал по шлему полицейским

    Харьков, 25 апреля. В Сети активно обсуждается видео «Фанаты Металлиста и полиция», где один из так называемых ультрас харьковской команды грубо провоцирует сотрудников полиции, обеспечивавших безопасность после матча чемпионата Украины.

    В очередном туре Второй лиги украинского первенства в гости к «Металлисту» пожаловал «Днепр». Хозяева уверенно победили (3-0), что однако, по-видимому, не сделало их фанатов более дружелюбными. На видео, появившемся на канале «Харьков LIVE» в YouTube, видно, как один из молодых людей подходит к стоящим в оцеплении сотрудникам органов безопасности и начинает в грубой форме провоцировать их, предлагая подраться. При этом «фанат» наносит удары по шлему одного из полицейских. 

              

    На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов терпеливо реагируют на провокацию хама. При этом ожидаемое возмездие не приходит даже тогда, когда представитель радикально настроенных фанатов «Металлиста» срывает с одного из полицейских шлем.

    Комментирующие ролик пользователи ожидаемо хотели увидеть продолжение видео, где, по их мнению, наверняка должна была последовать неминуемая расплата за дерзость.

    Обратили внимание в Сети и на то, что в России, как и в Европе, подобное поведение быстро было бы оценено в соответствии с законодательством.

    «В России он бы получил уже года 3–4. И после этого вы еще что-то говорите. Лучше такое? Власть быдла и уголовников? Нет уж…» — написал Nick Serafimov. 

    «Яркий пример деградации государства», — выразил общее мнение Alex Z.

    «Страна победившей гопоты», — нашел емкую формулировку пользователь с ником Serdce Danko.

    «Цэ Эвропа!» — с иронией отметил Денис Азекаев.

    Напомним, в начале февраля фанаты киевского «Динамо» напали на группу россиян в Греции.

    Автор: Федор Веснин
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