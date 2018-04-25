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Сторонники Саакашвили митингуют в Киеве, требуя импичмента Порошенко
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    Сторонники Саакашвили митингуют в Киеве, требуя импичмента Порошенко

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    Сторонники Саакашвили митингуют в Киеве, требуя импичмента Порошенко

    Киев, 25 апреля. Сторонники украино-грузинского политика Михаила Саакашвили проводят митинг у здания президентской администрации в Киеве, требуя импичмента Петра Порошенко.

    Демонстранты соорудили сцену на пересечении улицы Институтской и Банковой в столице Украины. Здесь выступают соратники лидера «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, лишенного ранее украинского гражданства.

    Активисты призывают к импичменту Порошенко, в толпе ходит демонстрант в костюме украинского президента и раздает конфеты. Правоохранительные органы Киева перекрыли улицу, поэтому демонстранты не могут приблизиться к зданию администрации, пишет РИА Новости.

    Напомним, что Киев запретил Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Сейчас политик находится в Голландии, где получил документы на проживание и работу в ЕС.

    Автор: Ирина Селезнева
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