Сторонники Саакашвили митингуют в Киеве, требуя импичмента Порошенко

Киев, 25 апреля. Сторонники украино-грузинского политика Михаила Саакашвили проводят митинг у здания президентской администрации в Киеве, требуя импичмента Петра Порошенко.

Демонстранты соорудили сцену на пересечении улицы Институтской и Банковой в столице Украины. Здесь выступают соратники лидера «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, лишенного ранее украинского гражданства.

Активисты призывают к импичменту Порошенко, в толпе ходит демонстрант в костюме украинского президента и раздает конфеты. Правоохранительные органы Киева перекрыли улицу, поэтому демонстранты не могут приблизиться к зданию администрации, пишет РИА Новости.

Напомним, что Киев запретил Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Сейчас политик находится в Голландии, где получил документы на проживание и работу в ЕС.