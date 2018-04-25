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Власти Кемеровской области объяснили, почему врио губернатора за год ничего не заработал
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    Власти Кемеровской области объяснили, почему врио губернатора за год ничего не заработал

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    Власти Кемеровской области объяснили, почему врио губернатора за год ничего не заработал

    Кемерово, 25 апреля. Декларация о доходах временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева оказалась пустой из-за технического сбоя. Об этом в среду рассказали в региональном правительстве.

    «Произошел технический сбой. Информация уточняется и будет актуализирована в ближайшее время», — пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства.

    Ранее на сайте областной администрации появился документ со сведениями о доходах и имущества врио губернатора с 1 января 2017 по 31 марта 2018 года. При этом графы «декларированный годовой доход» и «сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» оказались пустыми. Кроме того, в декларации не было указано объектов недвижимости Цивилева. Из его объектов собственности был упомянут только трехколесный мотоцикл Spider BRP CAN-AM RD.

    В то же время сведения о доходах и имуществе супруги Цивилева в документе содержались. Так, например, было указано, что жена чиновника за год заработала 12,17 млн рублей, она имеет два земельных участка площадью 37 и 1796 кв.м.,  три квартиры, три автомобиля (два Mercedes Benz и  Hyundai Tucson ), а также  снегоход.

    Автор: Антон Соколов
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