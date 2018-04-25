Власти Кемеровской области объяснили, почему врио губернатора за год ничего не заработал

Кемерово, 25 апреля. Декларация о доходах временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева оказалась пустой из-за технического сбоя. Об этом в среду рассказали в региональном правительстве.

«Произошел технический сбой. Информация уточняется и будет актуализирована в ближайшее время», — пояснил РИА Новости официальный представитель ведомства.

Ранее на сайте областной администрации появился документ со сведениями о доходах и имущества врио губернатора с 1 января 2017 по 31 марта 2018 года. При этом графы «декларированный годовой доход» и «сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» оказались пустыми. Кроме того, в декларации не было указано объектов недвижимости Цивилева. Из его объектов собственности был упомянут только трехколесный мотоцикл Spider BRP CAN-AM RD.

В то же время сведения о доходах и имуществе супруги Цивилева в документе содержались. Так, например, было указано, что жена чиновника за год заработала 12,17 млн рублей, она имеет два земельных участка площадью 37 и 1796 кв.м., три квартиры, три автомобиля (два Mercedes Benz и Hyundai Tucson ), а также снегоход.