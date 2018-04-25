Киевский экономист назвал Украину профессиональным наркоманом на игле МВФ

Киев, 25 апреля. Украина с треском провалила программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку из установленных 18 млрд долларов получила всего половину — 9 млрд. Об этом в среду во время пресс-конференции в столице Украины заявил экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт считает, что недополучение этих средств пойдет на пользу Киеву, поскольку внешний долг Украины не увеличится на 6 млрд долларов.

По его подсчетам, из 27 лет своего существования Украина 16 лет находится в программах взаимодействия и сотрудничества с МВФ, передает «ПолитНавигатор».

«Можно сказать, что Украина — это профессиональный наркоман на игле МВФ. К счастью, пока передозов не было», — заявил о «зависимости» страны Скаршевский.

Он уточнил, что из девяти программ с МВФ лишь одна в 1996 году на 800 млн долларов была выполнена в полном объеме.

«Все остальные в среднем на 40%», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что киевские власти ждут от МВФ очередной транш в размере 1,9 млрд долларов. Сообщалось, что Украина рассчитывает получить деньги в мае-июне текущего года.