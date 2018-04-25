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«Израиль много бахвалится»: военные эксперты ответили на угрозу против С-300 в Сирии
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    «Израиль много бахвалится»: военные эксперты ответили на угрозу против С-300 в Сирии

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    «Израиль много бахвалится» — военные эксперты ответили Авигдору Либерману

    Москва, 25 апреля. Российские военные эксперты признали безусловное право Сирии на использование С-300 в качестве ответа в случае воздушной агрессии со стороны Израиля.

    Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Тель-Авив будет уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, если «Сирия использует их против Военно-воздушных сил нашей страны».

    «Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим», — прокомментировал министр возможную поставку российских ПВО Сирии.

    Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал заявление Либермана казуистикой.

    «Господин министр забывает одну вещь, что комплексы С-300 — комплексы оборонительного, а не наступательного характера. Они работают тогда, когда самолет нарушил воздушные границы суверенного государства. Поэтому заявление Либермана — это некоего рода казуистика», — считает Леонков.

    «Израиль много бахвалится» — военные эксперты ответили Авигдору Либерману

    По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона», директора «Центра анализа мировой торговли оружием» и члена Общественного совета Минобороны РФ Игоря Коротченко предугадать, сможет ли Израиль уничтожить российский комплекс, нельзя.

    «Израиль много бахвалится, но недавно израильский самолет был сбит огнем старого советского комплекса. С-300 — это серьезное оружие. Воздушный бой покажет, кто окажется сильнее, — рассказал Коротченко. — В случае если израильская боевая авиация будет наносить удары по Сирии, разумеется, сирийское военное командование имеет полное право использоваться С-300, если оно будет предоставлено этой стране для отражения воздушных атак».

    Заместитель президента Российская академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков придерживается мнения, что «пробить оборону Сирии Израилю будет нелегко».

    «У Израиля есть оружие, которое можно применять против чего угодно. Вопрос в том, сколько у них будет ракет, чтобы пробить оборону Сирии», — заявил Сивков.

    Напомним, 20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после ракетного удара по Сирии, совершенного 14 апреля США, Францией и Великобританией, у Москвы не осталось моральных обязательств перед «известными нашими партнерами», и она будет поставлять Дамаску высокотехнологичное вооружение.

    Автор: Алексей Громов
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