25 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Навальным

Верховный суд России оставил без изменений приговор братьям Навальным Президиум Верховного суда России признал условный приговор Алексею Навальному и его брату Олегу, которых осудили за мошенничество с компанией «Ив Роше». Как отмечается, суд перепроверял законность вынесенного приговора после решения Страсбургского суда, который увидел нарушение прав скандального оппозиционера и его брата на справедливое судебное разбирательство.

Правительство России выделило деньги на расселение аварийного жилья в Крыму Правительство Российской Федерации выделило 935 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья в Республике Крым и Севастополе. В частности, согласно документу, общая площадь жилья, подлежащая расселению, составляет почти 24 тысячи кв. м, а переселению подлежит более 1700 человек. Фонду содействия реформированию ЖКХ поручено обеспечить установление лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Роспотребнадзор призвал защищаться от малярии при поездках в тропические страны Роспотребнадзор предупреждает о высоком риске заражения малярией в тропических странах и рекомендует россиянам, собирающимся туда на отдых, принимать специальные лекарства. Прием противомалярийных препаратов следует начать за неделю до выезда, принимать их весь период пребывания на месте и в течение месяца после возвращения. Лекарство и доза определяется врачом. Также Роспотребнадзор советует россиянам использовать средства защиты от комаров: крема, мази, аэрозоли, сетки на окна и двери. Высокий уровень заболеваемости и смертности от малярии наблюдается в Африке, Южной Сахаре и Юго-Восточной Азии.