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25 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Навальным
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    25 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Навальным

    Верховный суд России оставил без изменений приговор братьям Навальным. Правительство России выделило деньги на расселение аварийного жилья в Крыму. Роспотребнадзор призвал защищаться от малярии при поездках в тропические страны. Картина Амедео Модильяни выставлена на аукционе за 150 млн долларов.
    14:33 25 Апреля 2018
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    Верховный суд России оставил без изменений приговор братьям Навальным

    25 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Навальным

    Президиум Верховного суда России признал условный приговор Алексею Навальному и его брату Олегу, которых осудили за мошенничество с компанией «Ив Роше». Как отмечается, суд перепроверял законность вынесенного приговора после решения Страсбургского суда, который увидел нарушение прав скандального оппозиционера и его брата на справедливое судебное разбирательство.

    Правительство России выделило деньги на расселение аварийного жилья в Крыму

    25 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Навальным

    Правительство Российской Федерации выделило 935 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья в Республике Крым и Севастополе. В частности, согласно документу, общая площадь жилья, подлежащая расселению, составляет почти 24 тысячи кв. м, а переселению подлежит более 1700 человек. Фонду содействия реформированию ЖКХ поручено обеспечить установление лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

    Роспотребнадзор призвал защищаться от малярии при поездках в тропические страны

    25 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Навальным

    Роспотребнадзор предупреждает о высоком риске заражения малярией в тропических странах и рекомендует россиянам, собирающимся туда на отдых, принимать специальные лекарства. Прием противомалярийных препаратов следует начать за неделю до выезда, принимать их весь период пребывания на месте и в течение месяца после возвращения. Лекарство и доза определяется врачом. Также Роспотребнадзор советует россиянам использовать средства защиты от комаров: крема, мази, аэрозоли, сетки на окна и двери. Высокий уровень заболеваемости и смертности от малярии наблюдается в Африке, Южной Сахаре и Юго-Восточной Азии.

    Картина Амедео Модильяни выставлена на аукционе за 150 млн долларов

    25 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Верховный суд оставил без изменений приговор братьям Навальным

    Картина «Лежащая обнаженная» кисти итальянского художника Амедео Модильяни могут продать более чем за $150 млн на предстоящем аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Полотно было написано более века назад. Картины из этой серии были представлены в 1917 году на первой и единственной прижизненной выставке Модильяни в галерее Берты Вейль в Париже, однако были восприняты современниками неоднозначно. Выставка была закрыта полицией через несколько часов после открытия. В серии 22 работы, выставляемая на аукционе картина — одна из девяти, оставшихся у частных коллекционеров.
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