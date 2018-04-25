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Мужчина спрятал тело убитого друга в отсек дивана в Кемерове
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    Мужчина спрятал тело убитого друга в отсек дивана в Кемерове

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    Мужчина спрятал тело убитого друга в отсек дивана в Кемерове

    Кемерово, 25 апреля. Житель Новосибирской области попытался скрыть следы преступления, спрятав тело в отсек дивана

    Как сообщает «Газета Кемерова», житель Новосибирской области обвиняется в убийстве своего знакомого. Тело убитого сибиряк спрятал во внутренний отсек дивана и ушел домой. Уже утром он отправился в полицию и признался в убийстве.

    Во время распития спиртных напитков, обвиняемый заметил, что его знакомый украл у него телефон.

    «В ходе разбирательства между ними завязалась драка, обвиняемый схватил нож  и нанес несколько ударов по туловищу и в шею потерпевшего», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. 

    Полиция сообщает, что ранее фигурант не привлекался, не состоит на учете у нарколога и психолога, характеризуется положительно.

    Автор: Софья Куликова
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