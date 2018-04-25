Путин: Вершины покоряются тем, кто стремится приносить пользу ради Родины

Москва, 25 апреля. Недостижимые вершины покоряются тем, кто стремится приносить пользу ради общего дела, ради Родины, заявил в среду на церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» президент РФ Владимир Путин.

«Самые трудные, казалось бы недостижимые, вершины покоряются, когда к ним присоединяются искреннее стремление приносить пользу ради общего дела, ради Родины», — сказал он.

Российский лидер отметил, что РФ всегда славилась своими талантами, но одаренность всегда сопровождается трудолюбием, целеустремленностью и ответственностью. Именно эти качества, по словам Путина, помогают россиянам добиваться ярких, значительных результатов в самых разных сферах деятельности и приумножать силу и величие страны.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин вручает медали «Героя Труда РФ». Среди награжденных – генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов. Награждая его, глава государства отметил, что Дронов является достойным продолжателем традиции тульских оружейных мастеров.