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Путин: Вершины покоряются тем, кто стремится приносить пользу ради Родины
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    Путин: Вершины покоряются тем, кто стремится приносить пользу ради Родины

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    Путин: Вершины покоряются тем, кто стремится приносить пользу ради Родины

    Москва, 25 апреля. Недостижимые вершины покоряются тем, кто стремится приносить пользу ради общего дела, ради Родины, заявил в среду на церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» президент РФ Владимир Путин.

    «Самые трудные, казалось бы недостижимые, вершины покоряются, когда к ним присоединяются искреннее стремление приносить пользу ради общего дела, ради Родины», — сказал он.

    Российский лидер отметил, что РФ всегда славилась своими талантами, но одаренность всегда сопровождается трудолюбием, целеустремленностью и ответственностью. Именно эти качества, по словам Путина, помогают россиянам добиваться ярких, значительных результатов в самых разных сферах деятельности и приумножать силу и величие страны.

    Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин вручает медали «Героя Труда РФ». Среди награжденных – генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов. Награждая его, глава государства отметил, что Дронов является достойным продолжателем традиции тульских оружейных мастеров.

    Автор: Василий Котов
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