Путин назвал основой успеха ежедневные поступки награжденных знаком Героя Труда

Москва, 25 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ежедневные поступки награжденных знаком Героя Труда лежат в основе общего успеха страны.

Глава государства поздравил награжденных знаком Героя Труда, отметив, что вся их жизнь состоит из ЧП, а их ежедневные поступки лежат в основе всеобщего успеха. Президент добавил, что за каждым стоит большая команда, которая помогает добиваться высоких результатов.