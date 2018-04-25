Путин назвал основой успеха ежедневные поступки награжденных знаком Героя Труда
Москва, 25 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ежедневные поступки награжденных знаком Героя Труда лежат в основе общего успеха страны.
Глава государства поздравил награжденных знаком Героя Труда, отметив, что вся их жизнь состоит из ЧП, а их ежедневные поступки лежат в основе всеобщего успеха. Президент добавил, что за каждым стоит большая команда, которая помогает добиваться высоких результатов.
«Конечно, за каждым из вас есть своя команда и бригада, но все-таки сегодня вы в центре внимания страны как люди, добившиеся выдающихся результатов в своей деятельности», — отметил российский лидер.