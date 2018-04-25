Сирия: боевики готовят наступление на позиции САА в провинциях Идлиб и Хама

Дамаск, 25 апреля. Боевики готовят масштабную наступательную операцию на позиции правительственных сил в провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, разведка вооруженных сил Сирии фиксирует наращивание группировки террористов вдоль линии фронта на юге провинции Идлиб и на севере Хамы. В ближайшее время боевики планирую начать масштабное наступление на позиции правительственных сил в этих районах. Командование сирийской армии направило отряды Национальных сил обороны для поддержки правительственных сил на участках фронта, где ожидается прорыв боевиков.

Накануне боевики, дислоцирующиеся в провинциях Хама и Идлиб попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ средства противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим, обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата боевиков, которые двигались к месту базирования ВКС РФ. Позднее ВКС РФ нанесли серию ударов по позициям террористов в провинциях Идлиб и Хама в ответ на попытку боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим.