Путин рассказал, как Россия добьется прорыва в разных сферах

Москва, 25 апреля. Преуспеть в разных сферах Россия может только с помощью энергии и желания людей изменить жизнь к лучшему, при этом в стране предстоит сделать многое. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, участвуя в торжественной церемонии вручения медалей «Герой труда».

«Нам еще предстоит многое сделать, добиться прорыва в самых разных сферах, и решение этих задач прямо зависит от энергии людей, от их заряженности на результат, стремлении изменить жизнь вокруг себя к лучшему», — отметил российский лидер.

Напомним, почетные наградные знаки «Герой труда» из рук главы государства в среду получили художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, профессор РНИМУ имени Пирогова Галина Савельева и другие.

Обращаясь к удостоенным медали, Путин отметил, что их работа является примером высочайшего профессионализма и увлеченности своим делом.