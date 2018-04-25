Путин наградил директора «Туламашзавода» звездой «Героя Труда» за укрепление обороны РФ

Москва, 25 апреля. В ходе церемонии награждения медалью «Героя Труда Российской Федерации» президент Владимир Путин выразил благодарность генеральному директору «Туламашзавода» Евгению Дронову за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Путин подчеркнул, что Дронов является достойным продолжателем традиции тульских оружейных мастеров.

«Уникальное мастерство, золотые руки тульских оружейников издавна известны не только в нашей стране, но и во всем мире. Евгений Анатольевич Дронов всю свою жизнь посвятил продолжению этих славных традиций, внес свой значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие отечественной промышленности», — подчеркнул президент.

Как отметил президент, именно под руководством Дронова «Туламашзавод» освоил выпуск современных образцов военной техники и показал высокую конкурентноспособность своей продукции и «готовность работать на высочайшем технологическом уровне».

Сегодня Евгений Дронов получил из рук президента РФ звезду «Героя Труда».