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Путин наградил директора «Туламашзавода» звездой «Героя Труда» за укрепление обороны РФ
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    Путин наградил директора «Туламашзавода» звездой «Героя Труда» за укрепление обороны РФ

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    Путин наградил директора «Туламашзавода» звездой «Героя Труда» за укрепление обороны РФ

    Москва, 25 апреля. В ходе церемонии награждения медалью «Героя Труда Российской Федерации» президент Владимир Путин выразил благодарность генеральному директору «Туламашзавода» Евгению Дронову за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Путин подчеркнул, что Дронов является достойным продолжателем традиции тульских оружейных мастеров.

    «Уникальное мастерство, золотые руки тульских оружейников издавна известны не только в нашей стране, но и во всем мире. Евгений Анатольевич Дронов всю свою жизнь посвятил продолжению этих славных традиций, внес свой значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие отечественной промышленности», — подчеркнул президент.

    Как отметил президент, именно под руководством Дронова «Туламашзавод» освоил выпуск современных образцов военной техники и показал высокую конкурентноспособность своей продукции и «готовность работать на высочайшем технологическом уровне».

    Сегодня Евгений Дронов получил из рук президента РФ звезду «Героя Труда».

    Автор: Валентин Меликов
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