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Путин назвал Марка Захарова главной звездой на культурном небосводе России
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    Путин назвал Марка Захарова главной звездой на культурном небосводе России

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    Путин назвал Марка Захарова главной звездой на культурном небосводе России

    Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин назвал художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова главной звездой на культурном небосводе России.

    В среду, 25 апреля, Путин вручил Захарову медаль «Герой труда Российской Федерации». Президент заметил, что театральный, актерский, режиссерский талант Захарова «притягивает к себе миллионы сердец». Глава страны также подчеркнул, что его театр «Ленком» называют «не иначе как легендарным».

    «Уже много десятилетий он — одна из самых ярких звезд на небосводе культурной жизни не только столицы, но и всей нашей страны, — констатировал президент. — «Ленком» — это всегда поиск, искренность, вдохновение, новаторство, и зритель всегда отвечает любовью и благодарностью».

    Путин назвал Марка Захарова главной звездой на культурном небосводе России

    Также Путин в этот день вручил медаль «Герой труда» еще четырем россиянам.

    Автор: Катерина Тимошенская
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