Путин: Командный дух и чувство локтя важны не только в спорте

Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что командный дух и чувство локтя важны не только в спорте, но и шахтерском труде.

Глава государства в ходе церемонии вручения медалей «Герой Труда» отметил работу тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя, а также опыт бригады горняков из шахты «Талдинская-Западная-2». Он акцентировал внимание на том, что командный дух и чувство локтя важны и в спорте, и в шахтерском деле.

«Здесь эти качества просто жизненно необходимы», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что несмотря на развитие технологий, многое по-прежнему зависит от профессионализма людей. Напомним, что награда учреждена весной 2013 года.