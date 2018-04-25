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Путин: Командный дух и чувство локтя важны не только в спорте
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    Путин: Командный дух и чувство локтя важны не только в спорте

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    Путин: Командный дух и чувство локтя важны не только в спорте

    Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что командный дух и чувство локтя важны не только в спорте, но и шахтерском труде.

    Глава государства в ходе церемонии вручения медалей «Герой Труда» отметил работу тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя, а также опыт бригады горняков из шахты «Талдинская-Западная-2». Он акцентировал внимание на том, что командный дух и чувство локтя важны и в спорте, и в шахтерском деле.

    «Здесь эти качества просто жизненно необходимы», — подчеркнул Владимир Путин.

    Российский лидер добавил, что несмотря на развитие технологий, многое по-прежнему зависит от профессионализма людей. Напомним, что награда учреждена весной 2013 года.

    Автор: Ирина Селезнева
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