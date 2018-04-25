Меню
Весь мир
«Сестру-близнеца» Трампа обнаружили в испанской деревне
Новости Сирии
Сирия: США и Франция перебрасывают военную технику в провинцию Хасака
Следующая новость
Загрузка...

    «Сестру-близнеца» Трампа обнаружили в испанской деревне

    822

    «Сестру-близнеца» Трампа обнаружили в испанской деревне

    Мадрид, 25 апреля. Деревенская женщина Лейс Антело, которая проживает в испанской провинции Галисия, неожиданно стала знаменитой благодаря внешнему сходству с президентом США Дональдом Трампом.

    Первой на это обратила внимание испанская журналистка Пауле Васкес, которая опубликовала фотографию женщины в Instagram. После этого Антело стала звездой соцсетей и даже появилась в публикации американского журнала Newsweek, сравнившего галисийку с сестрой-близнецом Трампа.

    «Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении», — пишет издание.

    При этом автор статьи в шутку отмечает, что если заменить мотыгу, которую держит на плече Антело, на клюшку для гольфа, то отличить женщину от американского президенту будет попросту невозможно.

    При этом сама Антело не пользуется интернетом и не знала о свалившейся на нее славе, пока ей об этом не рассказала дочь. Женщина пришла к выводу, что всему виной цвет ее волос.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    1851
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    370
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6949
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5521