«Сестру-близнеца» Трампа обнаружили в испанской деревне

Мадрид, 25 апреля. Деревенская женщина Лейс Антело, которая проживает в испанской провинции Галисия, неожиданно стала знаменитой благодаря внешнему сходству с президентом США Дональдом Трампом.

Первой на это обратила внимание испанская журналистка Пауле Васкес, которая опубликовала фотографию женщины в Instagram. После этого Антело стала звездой соцсетей и даже появилась в публикации американского журнала Newsweek, сравнившего галисийку с сестрой-близнецом Трампа.

«Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении», — пишет издание.

При этом автор статьи в шутку отмечает, что если заменить мотыгу, которую держит на плече Антело, на клюшку для гольфа, то отличить женщину от американского президенту будет попросту невозможно.

При этом сама Антело не пользуется интернетом и не знала о свалившейся на нее славе, пока ей об этом не рассказала дочь. Женщина пришла к выводу, что всему виной цвет ее волос.