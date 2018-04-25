«Один из лучших в мире»: на Украине похвастались доработанным БТР

Киев, 25 апреля. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что бронетранспортер БТР-4Е, который был усовершенствован украинскими инженерами, не уступает мировым аналогам.

«По моему мнению, БТР-4Е последней модификации является одним из лучших в мире», — похвастался он в интервью BBC.

Как отметил Полторак, бронетранспортер уже прошел испытания в боевых действиях. Министр также сообщил, что за четыре года специалисты доработали более сотни недочетов и ошибок.

Полторак добавил, что в скором времени техника «поедет в зону АТО», поскольку у Минобороны страны есть заказы на новые БТР-4Е для нескольких батальонов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что новый украинский БТР-4МВ1 успешно прошел полный цикл заводских испытаний.

В октябре текущего года депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила Порошенко в передаче ВСУ партии бракованных бронетранспортеров.